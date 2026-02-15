米国 ベトナムとの戦略的な協力強化に意欲

席上、トー・ラム党書記長は、ベトナムにとってアメリカは常に最重要パートナーの一つであると強調し、幅広い分野で協力を深化させる用意があると述べました。

また、ベトナム共産党第14回大会が成功裏に終了し、ベトナムの新たな発展段階の節目となったことに触れ、独立、自主、自立、平和、友好、協力、発展を柱とする一貫した外交方針を今後も堅持していくと表明しました。さらに、外交関係の多角化・多様化を柱とする全方位外交を推進し、国際社会の責任ある一員として、地域や国際的な諸問題に積極的に貢献していく姿勢を示しました。

これに対し、デソンブレ国務次官補は、ドナルド・トランプ大統領が、トー・ラム党書記長による「ガザ和平評議会」発足イニシアチブへの参加 受諾 を非常に高く評価し、感謝していると伝えました。

デソンブレ氏は、アメリカがベトナムとの「包括的な戦略的パートナーシップ」を重視しており、「強く、独立し、繁栄するベトナム」を支持していると強調しました。そのうえで、二国間関係のみならず、地域や国際社会の課題においても、戦略的な観点からベトナムとの協力を強化したいとの意向を示しました。最後に、今後も両国関係の実質的な発展に向けて尽力していく考えを明らかにしました。

