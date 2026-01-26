米、冬の嵐で100万戸停電　1万便が欠航

東部の約３分の２が雪、みぞれ、凍雨に見舞われており、停電件数は増え続けました。停電状況追跡サイト「パワーアウテージ・ドット・ＵＳ」によると、米東部時間午後２時１６分時点で、全米で１００万戸以上が停電しています。テネシー州で少なくとも３３万戸、ミシシッピ州とルイジアナ州でそれぞれ１０万戸以上が停電し、テキサス、ケンタッキー、ジョージア、ウェストバージニア、アラバマなどの州も影響を受けました。

また、航空機の運航状況追跡サイト「フライトアウェア」によると、２５日に運航が予定されていた１万０８００便以上が欠航となりました。２４日には４０００便以上が欠航しました。

首都ワシントンのロナルド・レーガン・ナショナル空港は、航空各社が２５日に同空港の全便を欠航としたと発表しました。フライトアウェアのデータによりますと、ニューヨーク、フィラデルフィア、シャーロット（ノースカロライナ州）を含む大都市圏の複数の空港で２５日の便の８０％以上が欠航となりました。

国立気象局の最新の予報では２５日から２６日の朝にかけて、オハイオ渓谷から北東部にかけて大雪となり、ニューイングランドでは最大約４５センチメートルの積雪が予想されています。また、南東部の大部分と中部大西洋沿岸の一部では雨や凍雨が予想されています。

予報によりますと嵐の後、南部平原から北東部にかけて「厳しい寒さと危険なほど冷たい風」がもたらされ、インフラへの長期的な影響が見込まれるといいます。

トランプ大統領は今回の嵐を「歴史的」とし、サウスカロライナ州、バージニア州、テネシー州、ジョージア州、ノースカロライナ州、メリーランド州、アーカンソー州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、インディアナ州、ウェストバージニア州に連邦政府の緊急災害宣言を承認しました。（ロイター）

(VOVWORLD)