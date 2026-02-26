第79号および第80号決議：「物質的内生力」の増強と「精神的内生力」の強固という2つの根幹的な要求を解決

会議にはトー・ラム党書記長が出席し、演説を行いました。また、ルオン・クオン国家主席、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長、チャン・カム・トゥー書記局常務らも出席しました。

本会議は、国会議事堂のジィエンホン・ホールを本会場とし、全国の省・市、軍・公安・企業の党組織など計2万7284か所をオンラインで結ぶ大規模な形式で実施されました。参加した代表者は200万人を超えました。ベトナムの声や、ベトナムテレビ、デジタルプラットフォームを通じて全国に生中継されました。

演説で、トー・ラム党書記長は、第79号および第80号決議について、「実戦経験の総括と理論的思考の発展に基づき、国が新たな発展段階に入る中で策定された党の重要な政策であり、「物的内生力」の増強と「精神的内生力」の強固な構築という、国家の根幹をなす2つの要件を同時に解決することにあると述べました。



第79号決議について、近年のベトナムにおいて国営経済と民間経済が「社会主義志向の市場経済」を支える2つの重要な柱となっていると確認し、次のように述べました。



(テープ)

「国営経済は民間セクターを導く『支え』とならなければなりません。国営経済の強化は民間を圧倒するためではなく、民間企業がバリューチェーンに一層深く参入し、裾野産業を発展させ、国産化比率を高めるための『プラットフォーム』や『先導役』となるためです。これにより、地域や世界で競争できる有力企業を中心とした産業クラスターを形成します。国営経済がその役割を果たせば、民間セクターは持続的に成長し、経済全体の総合力は飛躍的に向上するでしょう」



一方、第80号決議について、トー・ラム党書記長「文化は単に伴走するものではなく、発展の『道しるべ』であり、国民と国家の質を規定する基盤である」強調し、今後、以下の5つの重点課題を同期的に実施するよう求めました。

1. 新時代の国家価値体系、文化価値体系、およびベトナム人の規範の構築と普及。

2. 健全な文化環境の構築を基盤的任務とする。

3. 人間教育と発展を軸とし、文化振興の核心に据える。

4. 文化産業を発展させ、文化を「精神的基盤」かつ「経済的資源」、そして国家の「ソフトパワー」とする。

5. 政治システム内での文化構築を進め、社会の信頼の源泉とする。



さらに、トー・ラム党書記長は、これら2つの決議は単なる並行した任務ではなく、互いに補完・支援し合う「統一的な発展構造」であると強調しました。



(テープ)

「最も重要なのは決議の実行です。決議の徹底は行動することです。行動によって変化を生み出し、その変化を国民が日常生活の中で実感できなければなりません。ですので、各級党委員会、省庁、部局、地方行政府に対して、本会議の直後、ただちに具体的な行動計画を策定し、個人の責任、特に責任者の役割を明確にしていくよう求めます。責任回避や責任転嫁、形式主義を断固として是正してください」



トー・ラム党書記長は、これら2つの決議が速やかに社会に浸透し、新たな段階における「急速かつ持続的な発展、独立・自立・自強」というベトナム国家の構築に大きく寄与することへの強い期待を表明しました。

(VOVWORLD)