第5回ビンフューチャー賞授賞式 開催

式典で、チャン・タイン・マン国会議長が、ヒトパピローマウイルス（HPV）によって引き起こされる腫瘍を予防するためのHPVワクチンの発見と開発に貢献した功績にアメリカ出身のダグラス・R・ロウイー博士、ジョン・T・シラー博士、エイミー・R・クライマー博士、そしてモーラ・L・ギリソン教授に、賞金300万ドルのビンフューチャー・グランプリ（大賞）を授与しました。

開発途上国の科学者を対象とした特別賞は、微生物生態学および熱帯生態系における共生窒素固定メカニズムの研究における進歩が評価され、メキシコ出身のマリア・エスペランサ・マルティネス＝ロメロ教授に贈られました。

女性科学者を対象とした特別賞は、乳がんおよび卵巣がんのリスクに関連する遺伝子BRCA1を発見し、遺伝子検査、スクリーニングプログラム、個別化治療の基礎を築いた功績により、アメリカ出身のメアリー＝クレア・キング教授に授与されました。

また、新分野の研究を行う科学者を対象とした特別賞は、自己複製が可能なハイブリッド作物の開発における革新性が評価され、ベンカテサン・スンダレサン教授、ラファエル・メルシエ教授、エマニュエル・ギデルドーニ博士、イムティヤズ・カンディ博士、デルフィン・ミューレット博士の5名に贈られました。マン国会議長は次のように語りました。

(テープ)

「ベトナムは、世界の科学者コミュニティと共に、人類共通の課題に関する研究協力を強化し、学術交流、質の高い人材育成、技術移転協力、そしてグリーンで包摂的な開発モデルの展開を推進したいことを望んでいます。ベトナムは各国、機関、研究機関と協力する用意があります。ベトナムは今後も創造的な価値が共有され、国際社会に広がるための科学者の魅力的な目的地であり続けるでしょう」

この5回の開催を通じて、ビンフューチャー賞には世界5大陸の約110の国・地域から6000件以上の推薦が寄せられ、これまでに48名の科学者が表彰されました。

(VOVWORLD)