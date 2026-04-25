Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

第4回ベトナム・バインミーフェスティバル開幕

23日夜、ホーチミン市レバンタム公園で、「ベトナムのバインミー：世界の食文化としての価値、五大陸へ広がる」をテーマとした第4回ベトナム・バインミーフェスティバルが開幕しました。

今回のフェスティバルには、国内外のブランドから約150のブースが出展し、活気あふれる豊かな飲食空間が広がっています。

第4回ベトナム・バインミーフェスティバルの様子（写真: Mỹ Phương/TTXVN）
第4回ベトナム・バインミーフェスティバルの様子（写真: Mỹ Phương/TTXVN）

4月23日から26日までの4日間、さまざまな魅力的なイベントが行われます。中でも注目は、バインミーに合わせた50種類のベジタリアン料理の実演で、現代の食のトレンドに合った新しい体験を提供しています。
初めてベトナムのバインミーを味わう外国人観光客からも高い評価が寄せられています。
（テープ）
「初めてベトナムのバインミーフェスティバルに来ました。ベトナムのバインミーは本当に美味しいです。特に肉の具材との相性が抜群です。スパイシーさとパンのカリカリ感、そして中の具材もとても美味しいです。フランスではハムとチーズのサンドイッチが有名ですが、ベトナムのバインミーの方が断然美味しいと思います。」
（テープ）
「このフェスティバルは本当に素晴らしいです。料理も美味しく、運営もとても印象的です。バインミーはどこでも手軽に買えて、いつも新鮮で美味しいのが嬉しいです。特に外側のカリッとした食感がたまりません。ベトナムのバインミーは野菜や肉など具材が豊富で、私の国のものよりずっと美味しいです。」
フェスティバル期間中は、協力覚書の締結、バインミー起業支援カートの贈呈、最優秀バインミーおよびクロワッサンのコンテスト発表など、様々な活動が予定されています。
来場者は、バインミーの試食や交流に加え、各ブースでのプロモーションや特典も楽しむことができます。
なお、バインミーとは、フランスパンを使ったベトナム風のサンドイッチということです。ベトナム人の創意工夫によって発展し、現在では世界の食文化の中で確固たる地位を築いています。特に今年は、「バインミー」という言葉が英語のオックスフォード辞典に掲載されてから15周年にあたります。

[VOVWORLD] 

もっと見る

もっと見る

Top