第16期国会 第1回会議の質と効率を最大限確保へ

会議の目的は、第16期国会における最初の会議を円滑に進め、最大限の質と効率を確保することです。関連機関が準備状況や進捗をタイムリーに点検できるよう、議事内容について意見を交わし、指導方針を統一しました。

会議の総括に際し、マン国会議長は、第1回会議は新任期の最初の会合であり、組織体制や5か年計画に関する全体像を検討・決定する重要な場であると述べました。また、慣例とは異なり、今会期中に政府が極めて重要な複数の法律案や決議案を国会に提出し、審議・採択を求める予定であると明らかにしました。マン議長は次のように強調しました。



（テープ）「会期を成功裏に執り行い、任期の開始当初から決意に満ちた勢いを生み出すため、責任を持って緊密に連携し、努力を尽くす必要があります。これにより、ベトナム共産党第14回党大会の決議や中央委員会の重要決議を速やかに展開していかなければなりません。また、制度上のボトルネックを効果的に解消し、諸問題を解決し続けることが重要です。そして、二層制地方政府を安定かつ円滑、効率的に運営していく必要があります」