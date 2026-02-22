第16期国会議員選挙に向けて 準備進む

投票日まであと20日余りとなり、有権者が自らの大切な権利と義務を果たす時が近づいています。現時点で、全国の各省や都市では、選挙に向けた準備が法規定にのっとり、予定通り着実に進められています。

一部の地方では、海上で長期の任務につく人たちの権利を守るため、繰り上げ投票が実施されます。

ホーチミン市選挙委員会は、フオックタン地区、タムタン地区、ロンソン村に住む約4000人の有権者を対象に、期日前投票の計画を発表しました。これに基づき、陸上での投票は2月26日の午前7時から午後7時まで行われます。特にタムタン地区では、海上の建設現場で働く専門家や作業員の便宜を図るために、投票期間を2月26日から3月14日の午後7時までと長く設定します。

また、ゲアン省においても、交通が不便な山岳地帯や国境近くの遠隔地などで繰り上げ投票が行われることが、国家選挙評議会より認められました。これは、住まいが分散している地域の事情に合わせ、すべての有権者が確実に投票できるようにするための措置です。これらの地域では、本来の投票日より2日早い3月13日に投票が行われる予定です。

