第16期国会第1回臨時会議　

3日午前、ハノイで、第16期国会第1回臨時会議が開幕しました。開会式の模様は、ベトナムの声放送局（VOV）とベトナムテレビ（VTV）により生中継で放送されました。

今回の会議では、33の案件が審議されます。このうち、15の法案と4つの決議案を採択し、7つの法案について初めて審議するほか、国会の権限に属する人事案件や、経済・社会、投資に関する6つの重要案件を審議し、決定する予定です。

マン国会議長

撮影：ゾアン・タン/ベトナム通信社

チャン・タイン・マン国会議長は、次のように強調しました。

「国会議員には、資料を精読のうえ、活発な議論・討議を行い、特に異論のある問題や、国民および企業に直接影響を及ぼす内容について、質の高い意見を数多く寄せていただくよう求めます。国会の各機関およびそれぞれの国会議員は、立法における思考の強力な刷新を継続し、制定される法律や政策が真に実態に即し、発展の先頭に立って道を切り拓くものとなるよう努めなければなりません。また、国民と企業を中心に据え、法制度の執行における質と効率を立法活動の尺度とする必要があります。それぞれの法律案や決議案は、起草段階から真剣かつ綿密に準備され、十分な影響評価を行ったうえで、専門家や科学者、企業、そして影響を受ける対象の知恵を結集したものでなければなりません」

国会で審議・決定される重要な問題には、ハノイ首都圏第5環状道路建設投資プロジェクトの投資方針 、ラオカイ～ハノイ～ハイフォン間鉄道建設投資プロジェクトの投資方針の調整 、クアンニン市の設立 、バックニン市の設立、・ニントゥアン原子力発電所プロジェクトに関連する一部の内容、4つの国家目標プログラムのひとつのプログラムへの統合 、管轄権限に基づく人事工作などが含まれます。

今回の会期は、首都ハノイの国会議事堂で、対面形式で開催され、2つの日程に分けて実施されます。

[VOVWORLD]