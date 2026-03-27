第16期国会第1回会議、主要指導ポストの人事を整備へ

第16期国会第1回会議は、全体で11日間の会期が予定されており、2期に分けて実施されます。開会は2026年4月6日午前、閉会は4月24日を予定しています。会議で発言に立ったマン国会議長は、今回の会議において国家の主要人事の整備が審議されると強調し、次のように語りました。

「今国会では、国家の主要役職に関する人事の整備が審議されます。対象には、国家主席、政府首相、国会議長、各副国会議長、副首相、政府閣僚、国会常務委員会委員、民族評議会および国会の各委員会が含まれます。今国会は、第14回党大会の成功、ならびに第16期国会議員および2026～2031年任期の各級人民評議会議員選挙の成果を継承するものと位置付けられています」

また、マン国会議長は、「選挙後、中央および地方の各機関は関連のすべての申立書を全面的に精査し、正式な結果公表に先立ち、規定に適合していることを確保した」と強調しました。

国家選挙評議会は、国会議員に当選した500人の名簿を公表しました。また、27日には、当選した500人の第16期国会議員としての資格を正式に確認する決議を採択する見通しです。

(VOVWORLD)