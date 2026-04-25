第16期国会第1回会議　閉幕

チャン・タイン・マン国会議長（写真：Lê Tuyết/VOV）

閉会式には、共産党のトー・ラム書記長・国家主席、レ・ミン・フン首相、チャン・タイン・マン国会議長、および第16期国会議員が出席しました。閉会式の模様は、ベトナムの声放送局およびベトナムテレビで生中継されました。

今回の会議では、国家機構の整備や主要な国家指導者の選出と承認が実施されました。また、第14回党大会決議の実施に向けて、多くの政策や法制度が速やかに具体化されました。さらに、経済・社会発展、国防・安全保障、対外関係に関する重要な課題も決定されました。チャン・タイン・マン国会議長は閉会のあいさつで次のように述べました。

（テープ）

「国会は国家機構の高官39人を選出・承認しました。国家主席、国会議長、首相はいずれも高い信任を得て選出されました。また、9本の法律と31本の決議を採択しました。今回の政策は、制度上のボトルネックを解消するための革新と強い実行力を示すと同時に、長期的な基盤を確保し、現実の要請に迅速に対応するものです。」

経済・社会発展について、マン国会議長は次のように強調しました。

（テープ）

「国会は2026年から2030年までの5か年計画について多くの時間をかけ、慎重に審議しました。これには経済・社会発展計画、国家財政計画、公的債務の借入と返済計画、中期公共投資計画が含まれます。これを基に、マクロ経済の安定、インフレ抑制、経済の主要バランスの確保、そして任期初年度からの成長促進に向けた実行可能な包括的対策を打ち出しました。これは、2桁成長目標の実現に大きく寄与するものです。」

また今回の会議では、2026年4月30日から中央直轄のドンナイ市を設立することが決定されました。さらに、2026年から2030年の成長目標は年平均10％以上、1人当たりGDPは8500ドルとする方針が示されました。

[VOVWORLD]