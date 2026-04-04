第16期国会・第1回会議　人事・立法など重要議題を審議へ

会議はおよそ１１日間にわたって２回に分けて開かれ、国家機構の人事決定、法律案の審議・採択、経済・財政政策など、幅広い重要課題が話し合われます。

国会事務局副局長のグエン・ヴァン・ヒエン氏は、今期会議の特徴について次のように述べました。

（テープ）

「第１６期国会は、組織・人事体制を整えながら、立法、最高監督、重要事項の決定という三つの機能を全面的に果たしてまいります。今年の監督プログラムも本会議で決定します。また、情報技術を積極的に活用するなど、より現代的・専門的な運営を目指してまいります。」

人事をめぐっては、国会代議員委員会副委員長のタ・ティ・イエン氏が、その重要性を次のように強調しました。

（テープ）

「 国が体制整備と成長加速という高い要求を伴う新たな段階に踏み出す中、品格・能力・信望を兼ね備えた指導部の選出は、国家統治の実効性を高め、国民の期待に応える上で決定的な意義を持ちます。これは単なる人事ではなく、刷新と発展への新たな期待を担う任期を切り開くための重要な前提です。」

今回の会議ではあわせて、財政・金融政策や経済成長を後押しする具体策も審議されます。ベトナム政府が掲げる二桁成長の目標に向け、持続可能な発展のための道筋が示される見通しです。

[VOVWORLD]