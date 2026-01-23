Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

第14期党中央政治局委員19名の名簿

1月23日午後、第14回党大会の閉会式において、政治局委員であり国会議長であるチャン・タイン・マン同志が、議長団を代表して政治局の選挙結果を報告し、19名の同志が選出された。

１　トー・ラム – 党中央委員会書記長、中央軍事委員会書記

２　チャン・タイン・マン – 政治局委員、国会党委員会書記、国会議長

３　チャン・カム・トゥ – 政治局委員、党中央委員会常務委員、党中央機関党委員会書記

４　レ・ミン・フン – 政治局委員、党中央委員会書記、中央組織委員会委員長

５　ド・ヴァン・チエン　– 政治局委員、国会党委員会常務副書記、国会常務副議長

６　ブイ・ティ・ミン・ホアイ – 政治局委員、党中央委員会書記、祖国戦線および中央大衆組織の党委員会書記、祖国戦線中央委員会議長

７　ファン・ヴァン・ザン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央軍事委員会副書記、大将、国防大臣

８　 ルオン・タム・クアン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央公安党委員会書記、大将、公安大臣

９　グエン・ズイ・ゴック – 政治局委員、ハノイ市党委員会書記

１０　グエン・チョン・ギア – 政治局委員、党中央委員会書記、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍総政治局長

１１　チン・ヴァン・クイエット – 党中央委員会書記、中央宣伝大衆動員部副部長

１２　レ・ホアイ・チュン – 党中央委員会書記、政府党委員会常務委員、外務大臣

１３　レ・ミン・チ – 党中央委員会書記、中央内務委員会常務委員会副委員長

１４　チャン・ルウ・クアン – 党中央委員会書記、ホーチミン市党委員会書記

１５　ファム・ザ・トゥック – 党中央委員会委員、党中央事務局長

１６　チャン・シ・タイン – 党中央委員会委員、中央検査委員会委員長

１７　グエン・タイン・ギ – 党中央委員会委員、中央政策戦略委員会委員長

１８　ドアン・ミン・フアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、ホーチミン国家政治アカデミー常務副理事長

１９　チャン・ドゥック・タン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、農業環境大臣

もっと見る

もっと見る

Top