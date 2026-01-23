ニュース
第14期党中央政治局委員19名の名簿
１ トー・ラム – 党中央委員会書記長、中央軍事委員会書記
２ チャン・タイン・マン – 政治局委員、国会党委員会書記、国会議長
３ チャン・カム・トゥ – 政治局委員、党中央委員会常務委員、党中央機関党委員会書記
４ レ・ミン・フン – 政治局委員、党中央委員会書記、中央組織委員会委員長
５ ド・ヴァン・チエン – 政治局委員、国会党委員会常務副書記、国会常務副議長
６ ブイ・ティ・ミン・ホアイ – 政治局委員、党中央委員会書記、祖国戦線および中央大衆組織の党委員会書記、祖国戦線中央委員会議長
７ ファン・ヴァン・ザン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央軍事委員会副書記、大将、国防大臣
８ ルオン・タム・クアン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央公安党委員会書記、大将、公安大臣
９ グエン・ズイ・ゴック – 政治局委員、ハノイ市党委員会書記
１０ グエン・チョン・ギア – 政治局委員、党中央委員会書記、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍総政治局長
１１ チン・ヴァン・クイエット – 党中央委員会書記、中央宣伝大衆動員部副部長
１２ レ・ホアイ・チュン – 党中央委員会書記、政府党委員会常務委員、外務大臣
１３ レ・ミン・チ – 党中央委員会書記、中央内務委員会常務委員会副委員長
１４ チャン・ルウ・クアン – 党中央委員会書記、ホーチミン市党委員会書記
１５ ファム・ザ・トゥック – 党中央委員会委員、党中央事務局長
１６ チャン・シ・タイン – 党中央委員会委員、中央検査委員会委員長
１７ グエン・タイン・ギ – 党中央委員会委員、中央政策戦略委員会委員長
１８ ドアン・ミン・フアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、ホーチミン国家政治アカデミー常務副理事長
１９ チャン・ドゥック・タン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、農業環境大臣