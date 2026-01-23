第14期党中央委員会、第1回会議を開催

党中央委員会が2024年10月10日に公布した党内選挙規則に関する決定第190号に基づき、中央委員会第1回会議では、政治局、書記長、書記局、中央検査委員会、中央検査委員会委員長の選挙が実施されます。

政治局の選出手続きは9段階で行われます。中央委員会会議主席団が人事案および政治局員数を提案し、中央委員会が討議・採決した後、前期中央委員会が推薦した人事名簿を審査します。その後、立候補・推薦、分科会での討議を経て、主席団が名簿を取りまとめ、会議での採決と投票を実施し、結果を公表します。

書記長の選出手続きは5段階です。主席団が要件、基準、予定人事を報告し、新政治局および党大会の推薦意見を参考に討議します。その後、立候補・推薦を行い、主席団が名簿を整理して中央委員会に提示し、投票と結果公表が行われます。

書記局の選出手続きは8段階で、書記長が主席団を代表して人事案と選出人数を報告し、中央委員会が討議・採決、立候補・推薦、分科会討議、投票を経て結果を公表します。

中央検査委員会の選出手続きは7段階、中央検査委員会委員長の選出は5段階で行われます。

これに先立つ22日午後、第14回党大会は、第14期中央委員会を構成する200人（正委員180人、候補委員20人）を選出しました。トー・ラム書記長と第13期政治局員9人は、2026～2031年任期の第14期中央委員会委員に再選されました。再選された政治局員9人には、チャン・タイン・マン国会議長、チャン・カム・トゥー書記局常務、ブイ・ティ・ミン・ホアイ祖国戦線中央委員会委員長、レ・ミン・フン党中央組織委員会委員長、ファン・バン・ザン国防相、ルオン・タム・クアン公安相らが含まれます。

