第14期中央執行委員会の人事 厳格・民主・透明性高め準備

大会では、第14期中央執行委員会の人事準備が、厳粛に民主的かつ科学的で透明性を高めた精神のもとで進められています。



第14回党大会に向けた人事準備にあたり、政治局および第13期中央執行委員会は再任候補および新たに参加する候補者について慎重に検討を行い、採決を経て推薦しました。また、中央執行委員会の候補者名簿と報告書を承認し、規定に基づき大会に提出して、選挙に付しています。

この点について、チャン・カム・トゥー書記局常務は、次のように強調しました。

「第14期中央執行委員会の人事準備は、第13期中央執行委員会および人事小委員会によって、党の規定、民主集中制の原則、ならびに法令を厳格に順守して実施されました。同時的かつ科学的で、体系的、厳格、客観的、透明性を高かめて進められ、民主体制と集団の知恵が最大限に発揮されています。また、基準と構成の調和、継承と安定、刷新と発展のバランス確保、専門的な教育と実務能力の適合が重視されています。とりわけ、資質を最優先とし、業務成果の質と効率、そして幹部一人ひとりの献身を、評価・配置・登用における重要な尺度として位置付けています」

