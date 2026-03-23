第14期ベトナム共産党中央委員会第2回総会が開幕

開会演説に立ったトー・ラム党書記長は、総会で議論される議題が非常に多岐にわたり、困難な課題も含まれているとした上で、「直ちに取り組むべき極めて重要な課題であり、遅滞は許されない」と強調しました。それらは、第14期中央委員会の任期全体の活動計画、中央委員会、政治局、書記局の運営規則、党規約の施行規則および党の検査・監督・規律に関する規定、汚職・浪費・不祥事の防止対策に関する中央決議の総括、2026年から2031年期の国家機関の主要人事案、2026年〜2031年までの5カ年経済社会開発計画と中期公共投資計画、および他の重要な課題などです。

トー・ラム党書記長は次のように述べました。



「今回の総会では、第14回党大会決議を確実に実行する上で基盤となる、極めて重要な数々の議題について審議・決定が行われます。これらは、党の指導力や統治能力、戦闘力に直結するだけでなく、政治システム全体の有効性や効率性、さらには2026年から2031年、そして向こう数年間における国家の迅速かつ持続可能な発展に関わる重要な内容となっています。第2回中央委員会総会で議論・決議される事項は、党決議を実生活に浸透させるための『法的枠組み』、『運用規則』、『規律原則』、『行動規範』となります。これらは、民族の『二つの100年』という戦略目標の実現に向けた揺るぎない基盤を築くものとなります」

なお、第2回中央委員会総会は3月27日までを予定しています。