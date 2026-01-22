第14期ベトナム共産党中央執行委員会当選者リストを承認

トー・ラム書記長が議長団を代表して会議を進行しました。レ・ミン・フン政治局員（党中央委員会書記、党中央組織委員会委員長）が議長団を代表して、第14期党中央執行委員会の人事に関して、第13期党中央執行委員会からの報告を発表しました。

大会では、第14期党中央執行委員会の委員数を正委員180名、候補委員20名の計200名とすることを討議、採決し、承認しました。

大会に参加した代表者たちは各グループに分かれ、第14期党中央執行委員会の人事報告の研究・討議、立候補・推薦、および人事関連資料の検討を行いました。

議長団は各代表団長から、第14期党中央執行委員会の人事報告に対する各代表団の討議結果、立候補・推薦状況、および第14期党中央執行委員会の立候補・推薦リストからの辞退申請について報告を受けました。

議長団は大会に報告し、第14期党中央執行委員会の選挙リストを採決、承認しました。その後、開票委員会が選出され、選挙の手順を説明しました。大会は投票を実施し、結果を発表して第14期党中央執行委員会の当選者リストを承認しました。

翌日の1月23日午前、第14期党中央執行委員会は第1回会議を開催します。午後には大会の閉会式が行われます。

