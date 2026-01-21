ベトナム共産党第14回全国代表大会について、キューバの首都ハバナで取材に応じたキューバの従軍記者、ルイス・マヌエル・アルセ・イサック氏は、国際情勢が複雑さを増す中、今回の大会は新たな段階における国家発展の目標と方向性を明確にする重要な節目だと指摘しました。

第14回党大会：人々を鼓舞するベトナムの発展の歩み - ảnh 1 キューバの従軍記者、ルイス・マヌエル・アルセ・イサック氏（写真：TTXVN）

同氏によりますと、第13回党大会期の顕著な成果や40年にわたるドイモイ刷新事業の実績は、ベトナムが正しい発展の道を歩んできたことを如実に示しています。公式統計では、2021～2025年の平均経済成長率は年6.3％に達し、ベトナムは地域および世界でも成長の著しい経済国の一つとなりました。国防・治安は着実に強化され、対外関係と国際統合は新たな高みに到達し、党の建設・綱紀粛正や行政機構改革も大きく前進しているとしています。

アルセ・イサック氏は、第14回党大会決議を実行に移す行動計画が、ベトナムを新たな発展と繁栄の時代へ導く確かな基盤となり、短期間で上位中所得国の仲間入りを果たし、人間開発指数でも多くの顕著な成果を上げてきた国としての地位を、さらに強固なものにすると確信を示しました。

また同氏は、ベトナムが人々に感銘を与えているのは経済・社会面での成果だけではなく、発展の過程における包摂的で建設的な精神にもあると強調しました。とりわけ、成長の確保、政策の着実な実行、人間を中心に据えた発展、そして制度基盤の強化に向けた強い決意が、国際社会においても共感と信頼を呼んでいると述べています。

