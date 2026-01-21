20日、ロシア外務省が2025年の外交活動を総括する記者会見を行いました。この中で、ハノイで開催中のベトナム共産党第14回全国代表大会に寄せる期待について記者から問われたセルゲイ・ラブロフ外相は、ベトナム共産党が果たしてきた包括的かつ一貫した指導的役割の重要性を強調しました。

ラブロフ外相は、第14回党大会の成果が、今後のベトナムとロシア連邦との包括的な戦略的パートナーシップ発展に向けた計画づくりに寄与するとの認識を示しました。

同日、ロシア連邦共産党の公式サイト（kprf.ru）およびロシアの電子版新聞「ロシースカヤ・ガゼータ」（rg.ru）は、ベトナム共産党第14回全国代表大会に関する記事を掲載し、次期任期において「人民を発展の基盤に据える」ことを目標に掲げ、変革を進めようとする党の強い決意を高く評価しました。

また、「ロシースカヤ・ガゼータ」は、第14回党大会で示された多くの重要な方針が、人材の質の向上、教育・文化基盤の発展、そして活力と創造性に富んだ人材の育成を目指している点に注目しています。