第14回党大会：キューバの新聞記者がベトナムの発展を高く評価

記者会見には、キューバの国営ラテンアメリカ通信「プレンサ・ラティーナ」やキューバ通信（ACN）、共産党機関紙「グランマ」、国営テレビの「クバビシオン」など、主要メディアのジャーナリストや編集者が多数出席しました。

席上、レ・クアン・ロン大使は、今回の党大会が「ドイモイ（刷新）政策」の開始から40年の節目に当たると説明しました。また、ベトナム共産党創立100周年、およびベトナム独立100周年を控える中で開催される、極めて重要な大会であると強調しました。

大会では、2045年を見据えた2030年までの発展の方向性と目標が設定される予定です。主な重点課題として、体制の整備や、科学技術とイノベーション、デジタル・トランスフォーメーションの推進、質の高い人材の育成、近代的かつ体系的なインフラ整備などが挙げられるとしました。

一方、キューバのジャーナリストたちは、ベトナム共産党の指導によるこれまでの発展の成果を高く評価すると同時に、今回の党大会に深い関心を寄せ、この重要な政治的出来事を詳細に報じる意向を示しました。

(VOVWORLD)