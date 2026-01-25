第14回党大会の成功、国民の信頼をさらに強固に

これを受け、国内外のベトナム国民からは、今後の国の発展に向けた新たな飛躍への期待と信頼の声が相次いでいます。

ハノイ市トゥオンマイ地区の党員であるグエン・マイン・フン氏とブー・バン・キエン氏は、ここ数日、大会の一連の動きを注視してきました。両氏は、大会が示した果断な行動志向と、新指導部の選出をめぐる高い一致を踏まえ、今後の国の発展に一層の確信を深めています。

(テープ)

「これほど徹底した党大会は、これまで見たことがありません。党のトップであるトー・ラム書記長は国民から非常に強い支持を受けています。大会後、党の決議が速やかに現実の政策として実行され、国が全面的に刷新されることを強く期待しています」

（テープ）

「第14回党大会で選出された同志たちは、才能と道徳、そして志を兼ね備えた模範的な党員・幹部であり、560万人余りの党員を代表する存在だと信じています。党中央委員会、そして政治局、トー・ラム書記長の直接的な指導のもとで、国は着実に発展し、国民は真に豊かで幸福な生活を享受できるでしょう」

国外からも、同様の声が寄せられています。ロシアからは、ロシア大統領アカデミーで学ぶ修士課程1年のチャン・ティ・ミン・ニャットさんや、ロシア科学アカデミーの上級専門家である経済学博士グエン・クオック・フン氏が、大会成功を受けた率直な思いを語りました。

（テープ）

「トー・ラム書記長の再選は、党全体からの高い信任を示すものであり、党員と国民の大多数の意思と願いが反映された結果だと思います。これは、国が大きな転換期を迎え、多くの機会と課題に直面する中で、路線の継承と発展を確かなものにする重要な意味を持っています」

（テープ）

「第14回党大会は、新しい風を吹き込み、祖国を離れて暮らす一人ひとりのベトナム人にとっても、大きな原動力となりました。ロシア在住ベトナム人は、民族大団結のもと、党の指導に従い、心と知恵のすべてを尽くして、大会で打ち出された決議の着実な実行に、祖国と歩みを共にしていく決意です」

14回党大会の成果は、国内外に広がる信頼と期待を改めて浮き彫りにしています。

(VOVWORLD)