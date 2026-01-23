第14回党大会が成功裡に閉幕、新たな歴史的節目に

大会では、第13期中央委員会が提出した諸文書が採択されるとともに、新たな情勢のもとで国を迅速かつ持続的に建設・発展させ、社会主義祖国ベトナムを断固として守るための基本方針、重要課題、戦略的突破口が討議・決定されました。

第14回党大会の閉会式に出席する代表

具体的には、経済・社会発展と環境保護を中心に据えること、党建設を要とすること、文化と人間の発展を基盤とすること、国防・安全保障の強化、外交活動と国際統合の推進を重点的かつ継続的課題とすることが確認されました。また、科学技術、イノベーション、国家デジタル変革を発展の中核的原動力と位置づけました。

第14回党大会を貫く精神は、戦略的自主性、好機の確実な把握、団結と協力、あらゆる困難の克服、発展への強い志の喚起、意志を行動に、決断を具体的成果へと転換することにあります。「言ったことは実行し、迅速に、正確に、断固として、最後まで、そして効果的に行う」姿勢が強調されました。

トー・ラム書記長は次のように述べました。

「『堅持』とは政治的胆力であり、歴史の流れとドイモイ刷新事業の教訓を継承するものです。党はいかなる状況においても、社会主義と結びついた民族独立の目標、自立・自主・自強の道を揺るぎなく堅持し、国家と民族の利益を最優先し、国民の幸福を中心に据えます。一方、『刷新』は時代の要請です。刷新と改革なくして突破も競争も発展もありません。思考、発展モデル、成長モデル、実施方法を不断に革新し、正しい路線を具体的成果へと転換しなければなりません」

トー・ラム書記長はさらに、大会が改めて一つの真理を確認したと指摘しました。すなわち、党の指導こそがベトナム革命のあらゆる勝利を決定づける要因であり、党の刷新路線は正しく、創造的で、客観的法則に合致しているということです。

トー・ラム書記長は次のように述べました。

（テープ）

「大会の大きな成功は、わが国の信念、意志、決意、そして新たな発展ビジョンを示しています。大会の団結と決意、採択された重要な方針、全党の意志と行動の一致、国民の力と民族大団結の力をもって、私たちは第14回大会の決議を必ず実現し、平和で独立し、民主的で、豊かで繁栄し、文明的で幸福なベトナムを築き、社会主義への道を着実に歩んでいくでしょう」

第14期党中央委員会が党大会でお披露目

トー・ラム書記長は、全党、全国民、全軍、国外在住のベトナム人に対し、愛国心と国民としての責任感、発展への志を最大限に発揮するよう呼びかけました。各機関、組織、個人が具体的な行動から出発し、国の発展に貢献し、国民の豊かで幸福な生活を実現し、ベトナムが日々力強く成長し、世界の列強と肩を並べる国となるよう努力することを求めました。