第14回党大会、歴史的な戦略ビジョンを提示

全インド前進同盟（AIFB）の書記長であるG・デバラジャン教授は、第14回党大会がベトナムにとって歴史的な節目であり、思考の刷新、人間中心のガバナンス、主体的な国際統合に基づく新たな発展の時代を切り開くものだと強調しました。

同教授によりますと、党大会は、社会主義的方向性を堅持しつつ、科学技術、イノベーション、デジタル転換に基づく新たな発展モデルを確立するうえで、「明確で実践的、かつ歴史的意義を持つ戦略ビジョン」を示しました。

また、発展の中心に人間を据え、経済成長と社会的進歩を結び付け、先端技術を国家利益のために活用するというベトナムの姿勢は、「成熟し、自信に満ちたアプローチ」であり、財政・技術面での過度な依存に陥ることを回避する助けになると指摘しました。

さらに、同教授は、第14回党大会が環境保護を経済・社会発展と同等の重要課題として位置付けた点を特に高く評価しました。これは、2030年までの目標および2045年に向けたビジョンを実現するための重要な基盤になると述べています。

また、外交および国際統合の役割強化についても、ベトナムの地位向上を反映するものだと評価しました。党大会が文化と人間の中心的役割を改めて確認し、これをソフトパワー、社会的結束、民族的アイデンティティの中核的資源と位置付けた点も高く評価しています。

G・デバラジャン教授は、第14回党大会の文書案に示された目標について、ドイモイ（刷新）事業の成果に基づき、現在の国内外の課題を的確に反映していることから、「現実的で実行可能なもの」であるとの認識を示しました。