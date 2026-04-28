第11回ベトナム祖国戦線全国大会　5月11日～13日　開催

2026年から2031年任期の第11回ベトナム祖国戦線全国大会を歓迎するポスター（写真：VGP）

28日午前、ベトナム祖国戦線中央委員会は、2026年～2031年任期の第11回ベトナム祖国戦線全国大会が来る5月11日～13日にかけて首都ハノイで開催すると発表しました。

今回の大会は「団結・民主・刷新・創造・発展」をテーマに掲げ、約1300人の代表者が出席する予定です。

大会で発表される政治報告のタイトルは、「民主主義、愛国心の伝統、全民族大団結の力を発揮し、ベトナム祖国戦線の政治的中核としての役割を向上させ、豊かで文明的かつ幸福な国家建設を目指す」とされます。

2024年～2026年期間、ベトナム祖国戦線は全民族の大団結を強化・促進する上で、政治的な中核としての役割を力強く発揮し、共産党、国家、そして国民に対する責任を果たしてきました。

祖国戦線委員会および各級の加盟組織の活動は、ますます主体的かつ柔軟、創造的なものとなっており、国民の生活に深く寄り添っています。また、党の指導や国家の法律・政策を遵守し、「国民に寄り添い、国民を理解し、国民を尊重し、国民のために」という行動指針を明確に示しています。これにより、各層の国民の意思を党や国家に伝える重要な架け橋としての役割を担っています。

[VOVWORLD]