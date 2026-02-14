第1回2026年春の見本市、閉幕

この見本市は、多くの来場者を集め、買い物客でにぎわいました。これは単なる商品展示・販売の場にとどまらず、農産物、加工食品、日用品、手工芸品から創造的で環境にやさしい製品まで、多様な商品が一堂に会する場となりました。



「見本市は非常ににぎわい、旧正月テトの需要に応える多様な商品がそろっており、食料品や食品も豊富に取り扱われました」

（テープ）

「今年の見本市は非常に多様で、商品も豊富だったため、消費者にとって選択肢がより広がりました。私は、ベトナム人であればベトナム製品を優先して使うべきだと思います」

本見本市の注目すべき点は、生産者と消費者を直接結びつける場を創出したことにあります。これにより、企業、とりわけ中小企業は市場からのフィードバックを把握し、製品や経営戦略を調整することが可能となりました。

国家見本市指導委員会の委員長を務めるブイ・タイン・ソン副首相は、次のように語りました。

（テープ）

「ベトナム人が生産した製品は、まずベトナムの国民自身、そして国際社会の友人たちに提供されるべきです。第二に、本見本市は文化的・経済的な製品同士の連携を示しただけでなく、より重要なのは、製品のプロモーションや貿易促進においてデジタル技術を積極的に活用した点です」

