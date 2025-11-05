第1回秋季見本市2025の成功、「強大で繁栄したベトナム」の実現へ

10月25日から11月4日まで開催されたこの見本市は、ベトナムの過去最大級の貿易振興イベントとなりました。面積10万平方メートルに3000以上のブースが設けられ、全国34の省・市、各省庁、企業グループ、総公社、そして国内外の数百の企業が参加しました。

見本市には100万人以上の来場者が訪れ、数千件の商談が行われ、国内企業と海外企業との間で、投資・技術移転に関する契約や覚書が締結されました。閉幕式で演説したファム・ミン・チン首相は、次のように述べました。

(テープ)

「2025年の秋季見本市の成功は、ベトナム市場の魅力を示すだけでなく、国内外の投資家にとって安全で、友好的で、将来性がある目的地であることを証明するものです。この見本市は、ベトナム国民全体の団結の精神と共通の発展への強い願いを象徴しており、ダイナミックで創造的、未来志向のベトナムへの信頼を明確に示しています。見本市の成功は、単に経済、文化の面における重要なイベントだけでなく、新たな旅の前提となるものです」

チン首相は、商工省に対し、秋季見本市の毎年恒例の開催モデルを構築し、2026年第1回春季見本市の開催案を提案するよう指示しました。

また、閉幕式で開かれた台風・洪水の被災者を支援するための募金活動が行われ、中部地域の台風・洪水被災者のため約3160億ドン（約1260万ドル）の義援金が集められました。チン首相は企業コミュニティ、全国の国民、兵士らに対して、引き続き団結し、被災地の人々を支援するよう訴えました。

(VOVWORLD)