第１６期国会議員選挙および各級人民評議会議員選挙についての日本人教授へのインタビュー

記者：第１５期(２０２１年〜２０２６年)のベトナム国会の活動実績を、どのように評価されていますか。

西沢利郎 教授：第１５期の国会は、パンデミックのあと、さまざまな混乱がありましたが、その後半には制度改革や行政効率化を中心に意欲的に取り組んだと高く評価しています。

メディアやベトナムウォッチャーの多くも、「国家運営の近代化を前進させた」と、好意的に評価していると思います。

国会は、２０２５年に８９本の法律と９１本の決議を可決しています。これは第１５期全体の可決の４割を超えています。

そのなかで、私が注目したのは、６月１６日に可決された、２０１３年憲法のいくつかの条項の改正と補足決議です。この憲法改正によって、地方行政組織の大規模な再編が実現しました。

従来の６３行政単位を３４に集約し、行政階層を三階層から二階層（「省・中央管轄市、郡、基礎レベル」から「省・中央管轄市、基礎レベル」）に減らしています。これは、昨年３月の省庁などの再編・合理化と同様、とても大胆な行政改革だと思います。

ひとつ興味深く感じたのは、パンデミックのなかで２０２１年に導入された電子身分証明システム（VNeID）が法案に対する国民の意見収集・集約に初めて利用されたことです。これは、科学技術、イノベーション、国家のデジタル変革を推進するという大きな方針に沿ったものだと解釈しています。日本では国会のデジタル化の遅れを指摘する声が高まっています。このため、ベトナムの経験は関心を呼ぶと思います。

記者：ベトナムが新たな発展段階に入る中で、今回、国会と人民評議会選挙を通常より2か月前倒しで実施することには、どのような意義があるとお考えですか。

西沢利郎 教授：意義があると考えています。これまで５月に行われていたものが３月となり、国会開会は４月６日の予定ですね。

今年１月の共産党第１４回大会は、ベトナムが２０３０年に（低中所得国から）高中所得国に、２０４５年に先進国の仲間入りする目標を設定しました。行政改革、汚職防止、デジタル化を加速し、外交では多極化路線を継続し、さらに教育・医療改革や気候変動対策などを重点化したと理解しています。

いずれも意欲的な目標です。党大会決議の実施初年度に、一刻も早く国会で政府の要職を決定し、良いスタートを切りたいという意志を感じます。

また、１０％以上の経済成長達成を掲げる２０２６年の社会経済発展計画の実施にとっても、前倒しは意味があるでしょう。

さらに、中東での紛争などにより国際情勢が緊迫し、益々不透明となっているなか、多極化外交を推進するベトナムがそうした国際情勢に対応するためにも必要だと思います。

いずれの分野でも、大きな成果を早期に実現できることを期待しつつ、見守りたいと考えています。