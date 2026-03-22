省エネの全国推進と「アース・アワー２０２６」発動式典

今年のキャンペーンは、省エネと効率的なエネルギー利用の推進にとどまらず、技術の活用や管理手法の刷新、消費行動の変容など、エネルギーの使い方そのものを革新することを新たな目標に掲げています。

式典でグエン・ホアン・ロン商工次官は、ベトナムがこれまで省エネ推進や排出削減、環境保護に向けた政策を数多く整備してきたと述べた上で、次のように呼びかけました。

（テープ）

「各省庁、地方、企業、そして国民の皆さんに、日常生活でのあらゆる省エネ対策を積極的に進めていただくよう呼びかけます。技術革新や先進的なエネルギー管理の導入、クリーンエネルギー車の普及、公共交通機関の利用促進などを通じて、現代的で持続可能な経済の構築に貢献してまいりましょう。」

また、式典に出席したジュリアン・ゲリエ駐ベトナムＥＵ大使は、省エネとグリーン転換に向けたベトナムのこれまでの努力を高く評価し、政府の強い意志と各方面の協力があれば、ベトナムはカーボンニュートラルの目標を達成できると述べました。



式典ではあわせて、キャンペーンへの参加を呼びかけるマラソン大会も開催されました。

(VOVWORLD)