理論・政治・法律分野の出版活動 さらます発信強化へ

出席したチャン・タイン・マン国会議長は、今回の全集が土地管理や投資、都市計画といった経済のボトルネック解消に向けた重要分野を網羅し、現場の課題に応えるものであると評価しました。特に、権限の委譲や国家管理能力の向上に重点が置かれているほか、ベトナムとして初めて、デジタル変革法や人工知能（AI）法、ハイテク法といった最先端分野の法体系を整備したことで、時代の新たな潮流に対し、ベトナムが先駆的な役割を果たす姿勢が明確に示されました。 写真：Le Tuyet

さらに、教育や医療、人口に関する法整備も進められ、国民一人ひとりの健康を守り、生活の質を向上させるという最大の目的が反映されています。マン国会議長は、今後の取り組みについて次のように強調しました。

「国家政治・事実出版社は、第14回党大会の決議や国会で採択された法律、決議の編集と出版、そして周知活動に引き続き全力を挙げていただきたい。特に、2026年から2031年期の国会議員および各級人民評議会議員の選挙に向けた資料については、正確かつ迅速に提供する必要がある。また、国会文書全集の第2版の編集にあたっては、国会の組織や活動における刷新の成果を完全網羅し、ベトナム国会創設85周年の節目までの完成を目指してほしい」

