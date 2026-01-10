特殊部隊の被災地住宅建設、党大会を前にした意義深い取り組み

1月9日午前、ベトナム共産党第14回全国代表大会を祝し、ベトナム人民軍の特殊部隊は中部ダクラク省人民委員会と連携し、数か月前同省ホアティン村で発生した豪雨・洪水で甚大な被害を受けた住民向け住宅の完成・引き渡し式を行いました。この取り組みは、中部地域で自然災害の影響を受けた人々の住宅を迅速に建設・修繕することを目的とした「クアン・チュン作戦」の一環です。

式典であいさつした特殊部隊副政治委員のホアン・ゴック・タイン大佐は、次のように述べました。

（テープ）

「新しく建てられた住宅が有効に活用され、皆さんがより平穏で豊かな生活を送られることを願っています。特殊部隊は、今後も地方行政府および住民の皆さんと歩調を合わせ、与えられた任務を確実に遂行し、民心の結束を強め、ダクラク省がますます発展し、繁栄していくことに貢献してまいります」 工事開始からわずか1か月余りで、1月8日までにホアティン村の18戸のすべての住宅が完成し、予定より6日早い引き渡しとなりました。部隊は住宅建設にとどまらず、テレビ、ベッド、机、椅子、調理器具のほか、コメ100キログラムなどの生活必需品も贈り、2026年の伝統的な旧正月テトを前に住民の生活安定を支援しました。 新居を受け取った住民を代表し、グエン・ヴァン・ベーさんは次のように感謝の言葉を述べました。 （テープ） 「特殊部隊の幹部や兵士の皆さんは、昼夜を問わず困難をいとわず、私たちの家の再建を直接支援してくださいました。これは非常に時宜を得た、実際的な支援であり、被災後の生活を早く立て直す大きな助けとなりました」 昨年12月初めに首相が発動した「クアン・チュン作戦」のもと、特殊部隊はダクラク省とカインホア省で計48戸の住宅を建設・修繕し、目標を上回る成果を上げました。住宅の早期完成と引き渡しは、軍民の深い絆、そして被災地支援に取り組む特殊部隊の強い責任感と決意を示しています。

