特別音楽イベント「V Fest - Vietnam Today」 首相も出席

会場でのスピーチで、チン首相は、党と政府が常に民族文化を重視していると強調し、国家目標プログラムとして文化発展、文化産業やエンターテインメント産業の発展を進めていると述べました。また、国民が現代的かつ文明的な文化を享受し、「民族色豊かな文化の国際化、世界文明の民族化を目指していると強調しました。さらに、芸術家が国民の享受と国家・民族の利益のために力を尽くせるよう取り組んでいるとしています。



「V Fest - Vietnam Today」は、新しい時代におけるベトナムの国土と人々、文化の美しさ称える特別な音楽イベントで、これまでに開催された「V Fest - 輝く青春」、「V Concert - 輝けるベトナム」に続く企画です。今回のイベントは精巧な演出が施され、会場にはおよそ2万2000人の観客が集まりました。

この「V Fest - Vietnam Today」は、ベトナム国営テレビ局「VTV」が主催し、9月に行われた一連の芸術イベントの掉尾を飾るもので、建国80周年（9月2日）と、ベトナム初のテレビ放送から55周年を記念するハイライトとなりました。

(VOVWORLD)