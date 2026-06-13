無人機器局を設立　軍近代化の新たな発展段階

11日午後、ベトナム人民軍総参謀部は、無人機器局の設立決定を発表する式典を開きました。これは、ベトナム人民軍の近代化プロセスにおける新たな発展段階を示すものです。

ファン・バン・ザン副首相兼国防大臣、式典に出席（写真：VGP/Nguyễn Hoàng）

式典で、ファン・バン・ザン副首相兼国防大臣は、無人機器局の設立は世界の軍事科学の発展動向に合致するだけでなく、ベトナム人民軍の総合戦闘力の最適化、迅速かつ柔軟な対応能力の向上にも貢献すると強調しました。

ファン・バン・ザン副首相兼国防大臣は、無人機器局の幹部・兵士に対し、近代的でハイテクな作戦部隊としての位置づけと重要性を深く認識し、自力更生と自立自強の精神を高め、初期のあらゆる困難を乗り越えて、政治任務を立派に遂行するよう求めました。

また、中央軍事委員会と国防省に対し、全軍における無人機器分野の活動について、戦略的な助言を的確に行う必要があると述べました。

ファン・バン・ザン副首相兼国防大臣と代表団、無人システムの兵器・技術装備展示を視察（写真：VGP/Nguyễn Hoàng）

無人機器局の幹部・兵士を代表して、同局のグエン・バン・チュオン局長は、部隊の幹部・兵士が常に団結を保ち、高い責任感を発揮すると表明しました。

また、組織の整備と部隊の安定を速やかに進め、規律と秩序を堅持するとともに、近代的な装備の運用と習熟に向けた訓練に力を入れると述べました。さらに、関係機関、部隊、地方と緊密に連携し、柔軟で効果的な協同作戦案を構築し、ハイテク戦争のあらゆる状況に効果的に対応できる態勢を整えると強調しました。