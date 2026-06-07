激変する戦略環境におけるＡＳＥＡＮの地位の維持

グエン・マイン・クオン外務次官

これにあわせ、ベトナム外務省のグエン・マイン・クオン次官は記者のインタビューに応じ、今年のシャングリラ会合でトー・ラム党書記長・国家主席が基調講演を行い、開放的で包摂的、かつＡＳＥＡＮを中心とする地域秩序の構築の必要性を訴えたことに触れました。またトー・ラム書記長・国家主席は、ＡＳＥＡＮの中核的役割は自明のものではなく、結束・戦略的自律性・共同アジェンダの構築能力によって不断に強化されるべきものだと指摘したとのことです。

ＡＦＦ２０２６は、まさにその精神を地域対話の場で引き継ぎ、具体化するものです。このフォーラムは、ＡＳＥＡＮとパートナー諸国が、激変する戦略環境のなかでＡＳＥＡＮの地位をいかに維持し、新たなイニシアティブや枠組みがＡＳＥＡＮの中心的役割を損なうことなく互いに補完し合うようにするかを共に議論する場となります。

ベトナムがＡＦＦのようなフォーラムを提唱・継続開催し、地域・国際的な枠組みに主体的かつ責任を持って関与していることは、積極的で責任あるメンバーとしての姿勢を明確に示しています。これこそが、ベトナムが地域の平和・安定と共同の発展に貢献するための、ベトナムらしいあり方だということです。

[VOVWORLD]