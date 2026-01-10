海軍第5軍管区、西南諸島の軍民訪問・旧正月祝賀に向け準備整う

9日、南部アンザン省フーコック特別区において、ベトナム海軍第5軍管区司令部は、西南部の前線離島で任務に就く部隊および住民を訪問し、伝統的な旧正月・テトの挨拶を行うため、贈り物や物資を各艦艇に積み込む作業を行いました。

2026年のこの訪問団には、ドンナイ省、テイニン省、アンザン省、カマウ省、カントー市、ビンロン省などから200人以上の代表が参加します。中央・地方の報道機関、各種団体、企業関係者に加え、海軍第5軍管区の将兵も同行する予定です。

訪問団は1月9日から14日までの日程で、アンザン省のフーコック島、トーチュー島、ホンドック島、ナムズー諸島、さらにカマウ省のホンコアイ島、ホンチュオイ島を訪れ、軍民に新年の挨拶を行います。

海軍第5軍管区第127旅団第511海隊のグエン・ヴァン・ズイ大尉は、次のように話しました。

