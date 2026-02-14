海警船4036号、海を守るため出港

今回、初めて海上でのテト任務に就くCSB 4036のチャン・テ・アイン伍長は、次のように語っています。

「海上でのテト任務は初めてなので、少し戸惑いもあります。しかし、上官や船の幹部の方々の励ましや配慮のおかげで、今はとても安心しています。任務を全うする決意です。これは私の軍隊生活において、素晴らしい思い出になるでしょう」