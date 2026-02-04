海外におけるベトナム観光の広報・プロモーション活動を刷新

これは関連各機関は主体的に年間の観光プロモーション計画を構築でき、社会化された資源を最大限に活用し、連携の力を高め、市場へのアプローチ効果の向上を図るためのものです。

ベトナム国家観光局のグエン・チュン・カイン局長は、観光分野は2026年に外国人観光客2500万人、国内観光客1億5000万人の受け入れを目標としていると述べ、次のように述べました。



「2026年には、海外で79件のベトナム観光プロモーション活動を実施します。このうち、文化・スポーツ・観光省が19件、各地方が21件、企業・企業グループが39件を実施します。中央の管理機関と地方、そして企業が一体となって取り組む点が特徴であり、これはベトナム観光の広報活動における新たな動きです。国内外で行われるすべてのプロモーション活動を重点任務と位置づけ、効果的に展開していきます」

今後、ベトナム観光部門は、重点市場、観光客数の伸びが高い市場、消費額が多く、滞在期間が長い市場に注力していきます。あわせて、ベトナム国家観光局は、デジタルプラットフォーム上での観光プロモーションを引き続き強化し、大手テクノロジー企業や利用者の多いソーシャルメディアと連携しながら、ベトナム観光の商品や目的地の発信を進めていきます。

