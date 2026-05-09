活力に満ち、力強く発展するベトナムの姿　発信

写真: 外務省

ASEAN諸国の指導者は、政治、安全保障、経済、文化・社会のすべての柱にわたり、短期および長期の双方で、包括的かつ包摂的な対応策について高いレベルの合意に達し、ASEAN地域における人々の安全と安心の確保に向けた方策を打ち出しました。

会議でレ・ミン・フン首相は、ASEANの結束強化と自立性向上、そして現在の課題への対応および将来に向けた共同行動に貢献する多くの提案やイニシアチブを提示しました。ダン・ホアン・ザン次官は次のように述べました。

（テープ）

「レ・ミン・フン首相は、ベトナムの新首相として初めてASEAN首脳会議に参加し、ASEANの共通課題に貢献する多くの提案を行いました。各国は、エネルギー安全保障や石油・ガス供給の安定に関するコミットメントの実施、ASEAN域内貿易の促進と貿易障壁の削減、さらに対外関係の拡大に関するベトナムの提案に強い支持を示しました」

また、首脳会議に合わせ、行われた二国間会見を通じて、活力に満ち、国際社会への統合を積極的に進めながら、力強く発展するベトナムの姿が広く発信され、今後の対外関係の発展に向けた好ましい基盤が形成されたということです。

[VOVWORLD]