法的支援の対象拡大　弱者層への配慮を重視

このうち、法律扶助法の改正案に関しては、支援対象の拡大が大きな論点となり、多くの国会議員から意見が出されました。議員らは、この規定が司法への公平なアクセスを向上させるだけでなく、国の社会・経済発展を示すものでもあると評価しました。

また、政策の最終的な目的は、支援対象者の正当な権利と利益を実質的に守ることであると強調されました。タインホア省選出のカオ・ティ・スアン議員は、サービスの「提供」から「質の確保」への転換が必要であると指摘しました。

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「現場の実態から見ると、国民は単に支援を受けるだけでなく、最後までしっかりと支援され、実質的に権利が守られることを求めています。そうでなければ、司法への信頼が損なわれます。したがって、法案では法的支援サービスの質に関する基準をより明確に規定すべきです。同時に、独立した評価メカニズムの導入や、実施者の責任の明確化についても検討する必要があります。」

同日午後、国会は本会議で、国際投資紛争の予防・解決の効果を高めるための特別な協力メカニズムと政策に関する決議案、および在外ベトナム代表機関法の一部改正案について審議を行う予定です。

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