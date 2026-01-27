欧州理事会議長のベトナム訪問、越EU関係に特別な意義

これに先立ち、ベルギー駐在のベトナム大使であり、在EU代表部代表を務めるグエン・バン・タオ大使が、ベトナム通信のブリュッセル特派員のインタビューに応じました。



タオ大使は、コスタ議長のベトナム訪問はベトナムとEUの関係にとって極めて重要な意義を持つと指摘しました。特に、ベトナム共産党第14回全国代表大会の成功直後にEU高官が初めてベトナムを訪れることは、その重要性を一層高めています。

タオ大使は、ベトナムとEUの協力の可能性は依然として大きく、特に主要分野での協力が期待されると述べました。

まず、貿易と投資の分野です。EUは約20兆ドルのGDP規模と約4億5000万人の人口を持つ市場であり、ベトナムの強みを持つ商品への大きな需要があります。一方、EUからベトナムへの投資は、特にハイテクやイノベーション分野で、さらなる拡大の余地があります。

もう一つの重要な柱は、科学技術とイノベーション分野での協力です。タオ大使は、今回の訪問と署名が予定されている合意が、両者間の科学技術とイノベーション協力に新たな弾みをつけると確信していると述べました。

