欧州在住ベトナム人知識人、ベトナムとのAI協力を促進

ベルギーおよび欧州各国在住中のベトナム人科学者、専門家、企業関係者合わせて100名余りが参加しました。本シンポジウムでは、主要な発展分野における人工知能（AI）の応用が中心テーマとして取り上げられました。

今回のシンポジウムでは、ベトナムと欧州から約20名の講演者が参加し、4つの専門的な討論セッションが行われました。議論は、現在関心が高まっている分野におけるAIの応用に焦点を当て、デジタルトランスフォーメーション、経済、貿易、エネルギー、核医学、バイオテクノロジーなどが取り上げられました。

各セッションでは、講演者たちが最新の技術進展や、ベトナムと欧州の研究協力に関する経験を共有しました。また、シンポジウムは、欧州在住ベトナム人知識人を結びつけ、高度技術分野、特にAI分野における協力を促進する重要なフォーラムの一つとして評価されています。同時に、本イベントは、祖国の発展に向けて知識、技術、国際的資源を結び付けるうえで、欧州のベトナム人知識人コミュニティがますます重要な役割を果たしていることを示しています。

