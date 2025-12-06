東京で初の日本・ベトナム外務・防衛次官級協議（次官級2＋2）が開催

これは、ベトナム国防省のホアン・スアン・チェン上将を務める国防次官、ベトナム外務省のグエン・ミン・ブー常務次官、日本側の鯰 博行（なまず ひろゆき）外務副大臣、防衛省 加野幸司（かの こうじ）審議官の共催により行われました。

協議で、二国間協力関係に関し、双方は、ベトナムと日本の関係があらゆる協力分野において力強く、実質的かつ効果的に発展し続けていることを確認することで一致しました。両者は、双方の潜在力と利益に見合うあらゆる分野で、ベトナム・日本包括的戦略的パートナーシップをさらに深化させるため、緊密に協力していくことで合意しました。

また、防衛・安全保障協力に関し、双方は、地域および国際問題に関する意見や立場の交換・共有を引き続き強化し、地域・国際の各フォーラムで緊密に連携していく必要があることで一致しました。また、地域構造におけるASEANの中心的役割を引き続き発揮させること、ならびに双方が関心を有する分野における協力を促進することで合意しました。

同日、日本の小泉進次郎防衛相は、ホアン・スアン・チェン国防次官およびグエン・ミン・ブー外務省常務副大臣と会見しました。この機に、両国防衛省は、救助・救難分野における協力に関する覚書および教育分野での協力に関する覚書に署名しました。

(VOVWORLD)