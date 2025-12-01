東京で「日本におけるベトナム人労働者の日」、両国の労働協力の架け橋に

このイベントは今回で2回目の開催となり、ベトナムと日本の労働協力を結ぶ重要な架け橋として位置づけられています。

日本の企業や受け入れ団体からは、ベトナム人労働者の技術レベル、能力、資質、スキル、労働意欲、規律意識に対して高い評価が寄せられています。

ファム・クアン・ヒエウ駐日ベトナム大使は挨拶で、「日本におけるベトナム人労働者は両国にとって貴重な共通の財産です」と強調し、日本の労働政策を高く評価しました。

大使はさらに次のように述べました。

2025年ベトナム労働者の日の開会式で挨拶する

ベトナム駐日大使ファム・クアン・ヒエウ 。 撮影：グエン・トゥエン/ベトナム通信社

（テープ）

「現在、日本の外国人労働者受け入れ政策は大きく変化しており、基本的に外国人にとって有利な方向に向かっています。日本政府の現在の方針により、日本は優秀な外国人労働者が長期的に生活し、働く場所として選ぶ魅力的な目的地となるでしょう」

イベントでは、ヒエウ大使から、優れた成果と両国の労働協力への積極的な貢献をたたえ、ベトナム人労働者26人、管理団体6団体、日本の受け入れ企業17社に感謝状と記念品が贈られました。

このイベントは今回で2回目の開催となり、ベトナムと日本の労働協力を結ぶ重要な架け橋として位置づけられています。

日本の企業や受け入れ団体からは、ベトナム人労働者の技術レベル、能力、資質、スキル、労働意欲、規律意識に対して高い評価が寄せられています。

ファム・クアン・ヒエウ駐日ベトナム大使は挨拶で、「日本におけるベトナム人労働者は両国にとって貴重な共通の財産です」と強調し、日本の労働政策を高く評価しました。

大使はさらに次のように述べました。

（テープ）

「現在、日本の外国人労働者受け入れ政策は大きく変化しており、基本的に外国人にとって有利な方向に向かっています。日本政府の現在の方針により、日本は優秀な外国人労働者が長期的に生活し、働く場所として選ぶ魅力的な目的地となるでしょう」

イベントでは、ヒエウ大使から、優れた成果と両国の労働協力への積極的な貢献をたたえ、ベトナム人労働者26人、管理団体6団体、日本の受け入れ企業17社に感謝状と記念品が贈られました。

(VOVWORLD)