有権者、「少なく語り、多く行い、最後までやり抜く」というメッセージに共感

第14回党大会を各種メディアを通じて注視する中、山岳地帯ソンラ省の有権者、幹部、党員、そして住民は、大会への強い関心を示しており、とりわけ「少なく語り、多く行い、最後までやり抜く」というメッセージに注目しています。このメッセージは、行動の方向性を明確に示すものとして高く評価されています。

チエン・スン村党委員会のグエン・トゥアン・アイン委員長は、次のように語りました。

（テープ）

「『多く行う』とは、実質的な行動であり、困難な仕事に真正面から取り組むことです。『最後までやり抜く』とは、党員としての責任であり、名誉でもあります。トー・ラム書記長のメッセージは、実行段階におけるボトルネックを的確に突いています。私たちが、より規律正しく、より現実的で、より効果的な仕事の進め方へと改め、確かな拠り所をもって改革を進めるための指針です」

ソンラ省の有権者はまた、大会文書が入念に準備されたこと、特に国民からの意見聴取を幅広く行った点を高く評価しています。これは、民主的で謙虚な姿勢、そして国の発展路線を策定するうえで人民の知恵を重視する精神を明確に示すものだとしています。

トー・ヒエウ地区の党員、カム・ティ・ビック・トゥイさんは、次のように述べました。

（テープ）

「非常に明確な精神だと思います。約束ではなく成果で評価し、立派な計画ではなく実際の進捗を見るということです。各分野でこれをしっかり実行できれば、国民や企業により良く奉仕できます。これは、信頼、規律、そして発展への志をもって国が新たな時代へ進むための、最も確かな基盤になると思います」