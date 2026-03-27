書記長 国際企業と会合

26日午後、ハノイの党中央本部でトー・ラム書記長は、アジアビジネス評議会のメンバーである40を超える国際的な企業グループの代表らと会合を行いました。

書記長 国際企業の代表と会合 写真: Thong Nhat

この中で書記長は、アジアビジネス評議会がハノイで開催した「アジアとグローバルサプライチェーンの未来」をテーマとする2026年春のフォーラムを歓迎しました。世界のサプライチェーンが再編される中、デジタル化や人工知能が生産や貿易の新たな基盤として重要性を増していると指摘しました。

また、今年1月に開かれた第14回党大会で長期的な発展の方向性が示されたとしたうえで、制度の整備やインフラの近代化、人材の育成、科学技術とイノベーションの推進、そしてグリーンで持続可能な発展の5つを柱とする新たな成長モデルを打ち出したと説明しました。

さらに、民間経済は重要な成長の原動力であり、外国投資も経済の重要な一部として、平等な環境のもとで長期的かつ持続可能な発展を後押ししていく考えを示しました。

一方、企業側を代表しアリフ・ラフマット議長は、より迅速で高度な発展を通じてベトナムの新たな成長段階への移行に貢献していく考えを示しました。

そのうえで、インフラや人工知能、再生可能エネルギー、スマート農業、支援産業、物流、ソフトウエア、金融サービスなどの分野で、投資の規模と領域の拡大を進めていくと述べました。

こうした取り組みが、ベトナムの国際的な地位の向上につながるとしています。

(VOVWORLD)