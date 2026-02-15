春祭りの成功 国家の内発的力を象徴

3,000を超えるブースに、ベトナム各地から集められた数万点の製品が並び、会場は春の訪れを祝う華やかな雰囲気に包まれました。来場者は延べ50万人以上にのぼり、会場での売上は3,000億ドン余り、日本円でおよそ17億円に達する見込みです。会期中には多くの協力合意も締結されました。

閉会式で演説したファム・ミン・チン首相は、今回の成功について「需要と供給を結び、企業どうしや生産者と消費者をつなぐ場となった」と評価しました。

「春祭りは、内需を効果的に喚起する重要な成長エンジンの一つです。国内市場と国際市場を結ぶ懸け橋として、ベトナム製品やブランドが世界に広がり、その存在感を高めていることを示しています。今回の成功は、国家の内発的な力と国民の信頼、団結、そして自立と発展への強い意志を示すものでもあります。高い品質や洗練されたデザイン、付加価値の高い国産製品が、国内外の消費者から信頼され、誇りをもって愛用されています」

成果を最大限に生かすため、チン首相は商工省に対し、「ベトナム人はベトナム製品を優先的に使用しよう」という運動の実施をさらに強化するよう指示しました。そして、単に「優先する」にとどまらず、「信頼」と「誇り」をもって国産品を選ぶ意識へと高めていく必要があるとの考えを示しました。

企業に対しては、科学技術やイノベーションの推進、デジタル化やグリーン化への対応で先頭に立つよう求めました。また、偽造品や 模倣品 、 粗悪品 に対しては厳しく対処する姿勢を強調しました。

さらに、国際社会の友人やパートナーに向けては、ベトナム政府が今後も開かれ、公平で透明性の高いビジネス環境の整備を進めていくと強調しました。

