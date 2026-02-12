旧正月控え 各地で困窮者支援

１１日、北中部タインホア省では、ベトナム労働総同盟のゴ・ズイ・ヒエウ副議長がティエウホア村を訪問しました。ヒエウ副議長は、困難な状況にある組合員や労働者に対し、総額１億６９００万ドン相当の贈り物１３０セットを贈呈しました。また、同省労働連盟のチン・ティ・ホア副議長も、連盟の基金を活用し、５８人分の支援物資（総額７５４０万ドン＝約２９０３ドル相当）を手渡しました。

南部カントー市では同日午後、市人民委員会の代表団がフォンディエン村を慰問しました。１００歳を迎える高齢者の自宅を訪れ、国家主席からの「長寿のお祝い状」とともに、現金１３０万ドン（５０ドル）と絹布５メートルを贈呈しました。同日夕方には、同市ヴィタン地区において「愛の春２０２６」プログラムが開催され、困窮家庭の児童６００人に対し、現金１００万ドン（３８ドル）とテト用の食料品が贈られました。

中部高原地帯ダクラク省では１１日夜、社会保護・児童センター（省保健局傘下）が「愛の春・団らんのテト」と題した交流会を開催しました。獅子舞をはじめ、様々な歌舞公演が披露され、身寄りのない高齢者や孤児、障がい者、そして地域の困窮児童らに「お年玉」や贈り物が届けられました。 同センターのグエン・スアン・クイ所長は次のように述べました。

「テトの季節、入所者に希望と幸福を届けるため毎年開催しています。この『共同の家』で、本当の家族のような温かさを感じてもらいたいのです」

中部クアンチ省でも、社会的弱者を対象とした多様な活動が展開されています。中でも注目を集めたのは、省農業・環境局の青年同盟による「子供たちのためのテトギフト」と題したライブストリーム販売です。