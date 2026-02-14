旧正月テト 帰省する労働者支援

13日午前、中部ダナン市の展示見本市センターで、ダナン市労働連盟による「組合バス」の出発式が行われました。このプログラムは、生活が困窮している労働者が無事に故郷で新年を迎えられるよう支援するものです。



ダナン市労働連盟は今年、計105便の無料バスを運行し、困難な状況にある組合員や労働者約4000人を故郷へ送り届けます。バスは旧暦12月24日から28日にかけてダナンを出発し、クアンチ省、ゲアン省、ハティン省、クアンガイ省、ダクラク省、カインホア省など各地方へ向かいます。また、バス以外にも、鉄道を利用する労働者のために2000枚の乗車券が贈られました。

