日越大学プロジェクトの早期展開、ベトナムの高品質な人材育成へ

10日、党中央本部において、レ・ミン・フン党中央組織委員長（日越友好議員連盟会長）は、日越友好議員連盟特別顧問の武部勤氏と会見しました。武部氏は、ホーチミン市で開催された「第11回ジャパン・ベトナム・フェスティバル」への出席に合わせ、ベトナムを訪問しています。

この席で、フン委員長は、ベトナムは常に日本の役割を重視しており、日本を最も重要な戦略的パートナーの一つと位置づけていると強調しました。また、質の高い人材育成における日本の経験からの学習や協力に加え、政治、国防・安全保障、経済、文化、労働といった幅広い分野での協力推進に期待を寄せました。

これに対し、武部特別顧問は、ベトナムの工業化・近代化および将来の発展目標の達成に向け、日本が適切な人材育成において伴走していくという構想を共有するとともに、近年の日越大学プロジェクトの進捗を報告しました。

フン委員長は、今後両国がより緊密に連携し、2026年内にプロジェクトの建設着工を促進するよう提案しました。日越大学が、ベトナムの発展目標達成に大きく寄与する質の高い人材の育成拠点となるよう、さらなる協力を求めています。

(VOVWORLD)