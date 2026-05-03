日本の高市早苗首相はベトナムへの公式訪問を終えた

公式訪問中、高市首相はホー・チ・ミン主席の霊廟を訪れ、ハノイのバクソン通りにある英雄烈士記念碑に花輪を捧げた。

ベトナムのトー・ラム書記長兼国家主席は日本の高市早苗首相と会談した。



ベトナムのレ・ミン・フン首相は日本の高市早苗首相と会談した。

ベトナムのチャン・タイン・マン国会議長は日本の高市早苗首相と会談した。

高市早苗首相はハノイ国家大学を訪れ、重要な政策スピーチを行った。

高市早苗首相は、旭日大綬章を授与されたレ・ミン・フン首相、ノン・ドゥック・マイン元書記長に祝花贈呈した。

高市早苗首相はハノイ国家大学を訪れ、重要な政策スピーチを行った。

高市早苗首相による初のベトナム公式訪問は成功裏に終了し、両国間の協力に新たな原動力が生まれ、多くの機会が開かれた。



