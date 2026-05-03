日本の高市早苗首相はベトナムへの公式訪問を終えた

５月３日午前、高市早苗首相はハノイを出発し、ベトナム社会主義共和国のレ・ミン・フン首相の招きによる５月１日から３日までのベトナム公式訪問を終えた。
高市早苗首相はホー・チ・ミン主席廟を訪れ、花輪を捧げた。 撮影：ミン・ドゥック－ベトナム通信社
公式訪問中、高市首相はホー・チ・ミン主席の霊廟を訪れ、ハノイのバクソン通りにある英雄烈士記念碑に花輪を捧げた。
ベトナムのトー・ラム書記長兼国家主席は日本の高市早苗首相と会談した。
ベトナムのトー・ラム書記長兼国家主席は日本の高市早苗首相と会談した。撮影：トン・ニャットーベトナム通信社
ベトナムのレ・ミン・フン首相は日本の高市早苗首相と会談した。
ベトナムのレ・ミン・フン首相と日本の高市早苗首相。撮影：ズオン・ザンーベトナム通信社
ベトナムのチャン・タイン・マン国会議長は日本の高市早苗首相と会談した。
ベトナムのチャン・タイン・マン国会議長は日本の高市早苗首相を歓迎した。撮影：ゾアン・タンーベトナム通信社
高市早苗首相はハノイ国家大学を訪れ、重要な政策スピーチを行った。
高市早苗首相は、旭日大綬章を授与されたレ・ミン・フン首相、ノン・ドゥック・マイン元書記長に祝花贈呈した。
高市早苗首相はハノイ国家大学を訪れ、重要な政策スピーチを行った。
高市早苗首相はハノイ国家大学を訪れ、重要な政策スピーチを行った。撮影：トゥアン・アインーベトナム通信社
高市早苗首相による初のベトナム公式訪問は成功裏に終了し、両国間の協力に新たな原動力が生まれ、多くの機会が開かれた。
ベトナムフォトジャーナル/ベトナム通信社