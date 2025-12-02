日本と韓国市場への農産物輸出促進・連携会議

会議において、代表者らは、達成という成果があるものの、ハノイの農林産物輸出は依然として潜在力に見合っていないと述べました。企業は依然として安定した品質を維持することに困難を抱えており、特にドリアン、ドラゴンフルーツ、生鮮野菜など、高い食品安全基準を要求される品目において課題が顕著です。一部の出荷品は、国際市場の検疫および食品安全規制を満たしていないため、依然として返品される状況にあります。 ハノイ農業環境局も、国、企業、農家の協力モデルを構築しています。 その中で、国は法的環境を整備し、発展を支援し、企業は投資と製品の買い取りを行い、農家は高品質の基準に従って生産を行うことができます。

デジタル技術、人工知能（AI）、トレーサビリティシステムおよび電子ログの活用は、生産から輸出までの全過程を効率的かつ透明に管理することを可能にしました。 ハノイ市はまた、グリーン農業、循環型農業、排出削減および気候変動への適応にも力を入れており、付加価値を高め、市場の需要に応えることを目指しています。 農産物はスーパーマーケット、電子商取引プラットフォーム、クリーンフードストアー、ホテル、レストランといった現代的な流通チャネルと結びつき、さらに海外への輸出も拡大しています。

日本と韓国は、ベトナムの多くの高品質な農林水産物にとって、重要な市場として位置付けられています。 ハノイ市内には現在、約３８の企業が両市場へ輸出しており、主な品目はコーヒー、茶、シナモン、果物、キクラゲ、シイタケ、生鮮野菜、冷凍加工野菜などです。 会議で発言したハノイ農業環境局のタ・ヴァン・トゥオン副局長によると、ハノイ市は現在、大規模な原材料地域と連携した集中的な農業生産地域を開発しており、収穫、保管、加工から消費、輸出までのサプライチェーンのすべての段階に厳格に連携して管理しています。

代表的な企業としては、日本へキクラゲとシイタケを輸出するズオン・キエン生産貿易輸出入有限会社、韓国へ冷凍唐辛子を輸出する農業開発環境コンサルティング有限会社、韓国へ黒ニンニクを輸出する日本技術開発輸出入有限会社、日本へコーヒーを輸出するミンティエン・グループ株式会社などです。 これらの制約を克服するために、ハノイ市は様々な包括的な解決策を講じてきました。 まず、環境、政策、潜在力、輸出機会に関する情報提供、広報、宣伝、組織や企業への支援を強化しました。 さらに、食品安全規制、自由貿易協定（FTA）、EVFTA、CPTPPなどについての研修や普及活動を企業や生産施設、事業所に展開しました。 ハノイ市はまた、各省や都市との連携を強化し、食品の安全を確保、農林水産物の品質を向上、原材料地域を連携させ、輸出企業にサービスを提供しました。

