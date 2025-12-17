新たな成長原動力の創出に向けた突破を促進

フォーラムで講演したベトナムのファム・ミン・チン首相は、ベトナム経済が高い耐性を示し、地域および世界でも上位に入る成長率を達成していると述べました。そのうえで、マクロ経済の安定維持、インフレの抑制、主要な経済バランスの確保という目標を堅持し、迅速かつ持続可能な成長・発展に向けた良好な環境と条件を整えていく方針を強調しました。

チン首相はまた、ベトナムが「グリーントランスフォーメーションとデジタルトランスフォーメーションの二重転換」を基盤に、二桁成長を目指しつつ、経済の強靱性と競争力の向上に注力していると指摘しました。あわせて、制度面での戦略的な突破を加速し、デジタル経済、グリーン経済、循環型経済の発展を支援する実証的な制度整備を通じて、新たな成長原動力の創出を進めていると述べました。

さらにチン首相は、戦略的インフラの一体的かつ近代的な整備を進め、地域間を結ぶインフラ事業を通じて新たな成長空間を効果的に活用していく考えを示しました。自由貿易区や国際金融センターといった新たな経済モデルの役割を発揮させ、投資資本や技術の誘致を強化するとともに、ハイテク分野へのFDI外国直接投資を優先的に呼び込んでいくとしています。

